Nuevo León regresaría a clases presenciales obligatorias el lunes 14 de febrero

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció el regreso a clases presenciales en la entidad para el próximo 14 de febrero.

“Queremos regresar al esquema original porque para nosotros los niños son lo más sagrado. Toda la visión del nuevo Nuevo León está concentrada en los niños y en las niñas, y estos números deben ser aprobados el día de mañana por el Comité de Salud, para que nos permitan ya con toda claridad el jueves decir públicamente y oficialmente que Nuevo León regresa al esquema original de clases”, destacó.

El Gobernador explicó el hecho de que durante enero estuvieran abiertas las escuelas para atender a un porcentaje reducido de alumnos, ya que esto permitió que no fueran vandalizados los planteles, además de supervisar las carencias de los mismos.

Sobre si habrá sanción para los padres de familia que no quieran que sus hijos regresen a clases presenciales, García Sepúlveda comentó que la Constitución federal y Local establecen una responsabilidad cívica de los padres aunque descartó una sanción.

“¿Habrá sanción si no van? Pues no, la ley no contempla sanciones. De nuevo, regresamos al esquema original depende del sistema de Salud, muy probablemente con estos números el jueves lo publicamos y padre de familia que por algún motivo especial: frío, comorbilidad, o simple y sencillamente le gustó el esquema en línea no les va a pasar nada.