Tras regreso a clases presenciales, detectan primeros contagios de COVID-19 en escuelas de CDMX

Tras regreso a clases presenciales, fueron detectados los primeros contagios de COVID-19 en escuelas de la Ciudad de México (CDMX). En la escuela secundaria “Emma Godoy”, ubicada en la colonia la Esmeralda, de la alcaldía Gustavo A. Madero, se registró la confirmación de un padre de familia contagiado de COVID-19.

Personal del plantel informó a los padres del grupo de su hija y a la menor se le solicitó realizarse la prueba para poder regresar a la escuela.

“La semana pasada se mandó el comunicado a un grupo y ese grupo ya no asiste esta semana porque estamos en una estrategia de par e impar, fue la indicación de la SEP, que las escuelas no se cierran solamente seguir los protocolos. En este caso que hubo un positivo, ¿cómo saber si hubo algún contacto con maestros, alumnos?. Es complicado, pero las autoridades, en este caso el director, se da a la tarea de comunicar en ese momento al grupo, a todos los papás se les entera y ya cada papá toma su decisión”, dijo Socorro Jiménez, maestra secundaria “Emma Godoy”.

Maestros señalan que la menor dio negativo a la prueba, sin embargo, cuentan con un protocolo en caso de registrarse un positivo al interior del plantel.

A los alumnos también se les exigen protocolos sanitarios, incluso, en la entrada del colegio, un letrero pide no hablar mucho, para evitar la expulsión de saliva.

“Mantener nuestra sana distancia, estar con los cubre bocas y pues sanitizar todo. ¿Que te piden para poder entrar a la escuela? Gel antibacterial, sanitizante y cubrebocas, me toman temperatura y me dan gel antibacterial”.

Otro plantel donde también se registró el caso de un maestro positivo a COVID durante las reuniones presenciales previas al inicio del ciclo escolar, fue en la primaria Guelatao de Juarez, en la Colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, lo que retrasó un día el inicio de clases presenciales.

“El maestro no presentaba síntomas, sino porque algún compañero le dijo te veo muy mal, en ese momento se les pidió que ya no nos presentáramos que fuera de manera virtual 7 días para tomarnos todos la prueba”, dijo el alumno Luis Enrique.

Otros padres, prefirieron no mandar a sus hijos a clases presenciales.

“Está tomando clases en casa, por el momento no, porque aún no son seguras las reglas y como que no hay mucho para la salud de los niños”, añadió Natalia Justo, madre de familia.