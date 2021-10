AMLO llama a autoridades y estudiantes de universidades a regresar a clases presenciales

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a sindicatos universitarios, autoridades y estudiantes de universidades en México para regresar a clases presenciales, tras el confinamiento provocado por la pandemia covid.

López Obrador cuestionó por qué no se regresa a clases presenciales en las universidades si ya se vacunaron a maestros y quedó de manifiesto que no hay riesgos graves para alumnos.

Señaló que el no regresar a clases presenciales significa un atraso para los estudiantes.

Destacó la importancia de la lectura, la comunicación entre estudiantes y los debates en las aulas para una formación profesional.

AMLO indicó que el regreso a clases presenciales debe ser voluntario, pero pidió a las universidades hacer un esfuerzo para sumarse a la reapertura de aulas e instituciones.

Finalmente, el presidente de México adelantó que el próximo martes 12 de octubre informará la cifra de contagios por el regreso a clases presenciales en educación básica.

“Ahora que se informe cómo va la pandemia el martes próximo, vamos a seguir informando de que no hemos tenido problemas mayores de contagios y cuantos han regresado a clases, cuantos no, en donde si se ha regresado y en donde no para que todos sepamos”, comentó.