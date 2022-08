Regreso a clases: Padres de familia estiran el presupuesto para uniformes escolares y compras de último momento

El próximo lunes inicia el ciclo escolar 2022-2023 y volverán a clases casi 25 millones de estudiantes de nivel básico; la inflación sigue pegando a los padres de familia que no solo tienen que comprar los útiles escolares sino también los uniformes y el calzado.

“Ya listísimo para hacer las compras de último momento como buen mexicano, ¿verdad?”, dijo Alan Rivera, padre de familia.

Padres de familia aprovechan este último fin de semana vacacional para realizar las compras de uniformes escolares en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Trabajo entonces hoy pedí permiso para poder salir”, dijo Elia, madre de familia.

¿Más o menos de cuánto es el presupuesto?

“Mil pesos. Estamos hablando de uniforme, nos falta el deportivo todavía, los que tenemos varios hijos pues nos cuesta más”, comentó Yadira Hernández, madre de familia.

“Como de 500 o 600, cómo va en la secundaria apenas van a dar la lista de útiles”, indicó María, madre de familia.

Algunos dejaron las compras para último momento debido a la falta de dinero o por no tener la lista de útiles completa.

“Si está algo caro, no me llevo todo, no alcanza para más”, expuso Yenedirá, madre de familia.

“Por lo del uniforme del diario mil 200, lo que le dieron por la beca no le iba a alcanzar”, dijo Noemi, abuela.

Los padres también siguen buscando los mejores precios para útiles escolares.

“No pues, lo que me alcance ahora sí. Ahorita, relativamente, lo más básico”, señaló Sonia Hernández, ama de casa.

“Todas las familias están batallando para sortear los gastos de la alimentación. En este contexto, con este marco, es que decimos: nunca, como ahora, en los últimos 25 años, los padres encararon un regreso a clases”, dijo Cuauhtémoc Rivera, coordinador del ANPEC.

El material básico escolar, se encareció hasta en 30% en la primera mitad de julio, en comparación con la misma fecha del 2021.

“Sí los incrementaron. De hace mes y medio que vine, sí los incrementaron”, dijo Margarita Calderón, empleada.

“En un mes, subieron cuatro veces”, dijo Alejandra, comerciante.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) estima que el costo de los artículos escolares se incrementó un 20% en zona centro, 30% en zona norte y 10% en la zona sur del país.

“Llamamos a que reciclen cosas, a que terminen de comprar las cosas en el transcurso del mes, pueden hacerlo los primeros días de septiembre sin ningún problema. Los maestros, tendrán que entender que no tuvieron todo el dinero junto, que los precios estaban muy caros”, apuntó Cuauhtémoc Rivera, coordinador de ANPEC.

