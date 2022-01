‘Regrese mañana’: Derechohabientes del ISSSTE con COVID se quejan por falta de atención

Derechohabientes del ISSSTE se quejan de que en sus Unidades de Medicina Familiar no tienen una organización para atenderlos, a pesar de estar contagiados por COVID-19.

Jorge Martínez y su esposa tienen más de siete días que dieron positivo a COVID-19.

Acudieron a su clínica, ubicada en Ermita Zaragoza, porque la incapacidad que les dieron ya se venció. Siguen estando positivos al virus.

Llegaron a las 5:30 de la mañana, y a las 2:30 de la tarde aún no eran atendidos por su doctor.

“Somos muchos los contagiados, pero creo que necesitamos una atención. Llegamos a una revalorización, o sea, ya estuvimos en casa, guardándonos, nos dieron medicamento, paracetamol principalmente. Entonces, ahorita estamos esperando a que otra vez nos vuelvan a dar tratamiento o nos revaloricen porque en el trabajo no nos dejan entrar; hay un protocolo de entrada principalmente, tienes síntomas o eres positivo no entras, entonces en el trabajo dicen bueno la única manera de soportar tu ausencia es con tu incapacidad”, compartió Jorge Martínez, paciente

Agustín Muñoz también acudió a la Clínica Ermita Zaragoza, donde hace unos días fue necesaria la intervención de la Policía por la situación de violencia que se generó por no haber sido atendidos.

Agustín llegó en su moto con una prueba positiva a COVID. Él buscaba una consulta con su médico familiar para que le hiciera efectiva su prueba y le extendiera una incapacidad.

En la entrada le dijeron que tenía que venir al siguiente día, muy temprano, a solicitar su consulta.

“Hay que venir a formarse a las cuatro de la mañana para que a las seis nos den las fichas y ya después empiezan las consultas. Tengo que venir a consulta y ya el médico me diagnostique y me de las incapacidades Hay que formarse a las 4 de la mañana y a las 6 comienzan las consultas, a repartir las fichas y ya después comienzan las consultas como a las 7, 8”, señaló Agustín Muñoz, paciente.

María de la Luz Guerra acudió a su clínica familiar en busca de una incapacidad porque padece de gripe y en su trabajo por protocolo no le permiten el acceso.

“Que ya está saturada y que ya no me la pueden dar, que yo tengo que venir mañana temprano a las 7 de la mañana a sacar mi consulta para que yo pueda entrar con mi médico familiar, para que me puedan dar una incapacidad para que yo ya no me presente a mi trabajo, porque estoy mala de gripe, ya me fui hacer mi prueba de Covid salí negativa, pero yo, aun así, no me van a recibir en el trabajo porque estoy enferma”, dijo María de la Luz Guerra, paciente.

A través de un comunicado, el ISSSTE dio a conocer que se implementó a partir de este martes en 90 unidades médicas de siete entidades, entre ellas la Ciudad de México y el Estado de México, la línea Asissstecovid.

Al llamar al teléfono 55 4000 1000 y después marcar cero, se debe elegir alguna de estas opciones:

Marcar 1, si desea escuchar recomendaciones preventivas sobre COVID-19

Marcar 2, si es trabajador y requiere programación de cita para solicitar licencia médica por COVID-19.

Marcar 3, si se sospecha que el derechohabiente o alguien cercano tiene COVID-19, en esta opción le realizarán un triaje con la finalidad de identificar casos graves y canalizarlos a una unidad médica para su atención.

Con información de Bogdán Castillo.

