Regresa público a Pasión de Cristo en Iztapalapa tras dos años de ausencia por COVID-19

Desde antes de las 6 de la mañana, miles de nazarenos comenzaron a recorrer las calles de los 8 Barrios de la alcaldía Iztapalapa, para realizar su propio Vía Crucis, este Viernes Santo.

Cuatro mil nazarenos cumplieron su penitencia de llegar al Cerro de la Estrella.

A las 12 del día, más de 350 actores y 50 músicos comenzaron la representación número 179 de Pasión y Muerte de Jesús en Iztapalapa, la primera con público después de dos años de haber sido celebrada de manera virtual, por la pandemia por COVID-19.

El aforo fue restringido y hubo filtros sanitarios

Pasadas las 3 de la tarde, Jesús, personificado por Axel Eduardo González, de 22 años, tomó la pesada cruz de madera y comenzó el Vía Crucis al Cerro de la Estrella.

El Vía Crucis tuvo un recorrido de tres kilómetros, donde se representaron las tres caídas y las cuatro estaciones, para durar su duración.

A las 4 de la tarde con 12 minutos, el Cristo de Iztapalapa fue crucificado.

Autoridades locales informaron en rueda de prensa posterior que este Viernes Santo, asistieron a la representación de Iztapalapa 1.5 millones de personas…

Por primera vez acudió un titular del gobierno de la capital del país.

A las 13 horas con 46 minutos llegó a la Macroplaza de Iztapalapa.

Intérpretes de soldados romanos le entregaron una caja de madera con una corona de espinas, elaborada por integrantes del comité organizador. Otra corona se la dieron a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

Habitantes de la alcaldía manifestaron su alegría por poder recuperar la tradición de manera presencial.

Para comerciantes, la venta no fue buena.

“Ahorita no hay venta; muy tranquilo, mucha gente, poca venta, ahorita no, no es igual como antes, después de la pandemia no quedó igual”, dijo Sara, artesana de Toluca.