Invertirán 300 mdp en mantenimiento de escuelas de la CDMX

Con una inversión de 300 millones de pesos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que hoy inicia el registro para el programa Mejor Escuela-La Escuela Nuestra 2020, que tiene como objetivo dar mantenimiento menor a las instalaciones educativas.

Durante su visita a la Escuela Secundaria Diurna 277 “Luis González y González, en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de la jornada “Lunes por la Educación para la Paz”, refirió que ese registro se hará a través del Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar).

A dirigirse a los más de 400 alumnos, a quienes les leyó un fragmento del cuento “Sentados, la silla que canta”, de Deborah Ellis, les dijo que “les deseo lo mejor, ya saben que tienen todos y todas mejor escuela, así que aprovechen la escuela, porque el que sea para todos y todas no por calificación, no quiere decir que no todos le echemos ganas al estudio, que es al final lo que nos va a sacar adelante”.

En tanto, la titular de Fidegar, Berenice Hernández Calderón, precisó que para este año se aumentó el recurso a 300 millones de pesos, que servirán para tener instalaciones dignas en las escuelas de nivel básico de educación.

“Mejor Escuela-La Escuela es Nuestra es un programa que permite a los padres de familia administrar el recurso que se les otorga y decidir las mejoras a realizar vía un comité, las cuales pueden ir desde arreglo de instalaciones hidráulicas, impermeabilización o equipar las áreas de computo o alguna otra.

Los interesados podrán registrar el centro educativo al programa a través de la página electrónica www.mejorescuela.cdmx.gob.mx.

Con información de Notimex.

