Registran poca afluencia de gente en el Centro Histórico de CDMX por coronavirus

En el Centro Histórico de la Ciudad de México los negocios establecidos, los centros y plazas comerciales están cerrados; el tráfico es poco y las calles están semivacías.

Sólo algunos restaurantes están abiertos y todos únicamente brindan el servicio de comida para llevar.

Sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, este sistema de servicio para llevar tampoco ha sido favorable para estos negocios, en donde la mayoría ha pensado incluso en cerrar por completo.

Pésimo, estamos preocupados y vamos a tener que cerrar, ni para llevar hemos tenido, hemos estado utilizando las aplicaciones de comida para llevar y pues yo creo que tres servicios hemos tenido en lo que va de la semana, ayer apenas dos, pero vinieron clientes para llevar, dijo Alonso Andrade, comerciante.

Lo mismo ocurre con los puestos de tortas y tacos.

Mire, sin palabras, usted vea, cómo están las ventas, ni para llevar, no hay ni gente / la que transita y la de las oficinas, pero si no hay nada funcionando qué podemos hacer, 90%, ya se terminó, mi patrón ya lo consideró yo creo que es el último día que trabajamos, a lo que vamos es prácticamente el último día porque ya no vendemos nada, aquí somos 12 familias las que dependemos de este negocio y ahorita somos 3, dijo Marco Antonio Flores, comerciante.

Según las autoridades de la Ciudad de México durante esta fase de la contingencia, las medidas sanitarias permanecerán por lo menos hasta el 30 de abril.

Con información de Mario Torres

