Se registran aspirantes a candidatos para el CEN del PRI

Este sábado se llevó a cabo el registro de aspirantes a candidatos a la Presidencia y a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para el periodo 2019-2023.

Te recomendamos: PRI lamenta la renuncia de José Narro al instituto político

A las 10 de la mañana se instaló la Comisión Nacional de Procesos Internos en el salón “Alfonso Reyes”; ahí se registraron los aspirantes ante el notario público 241 de la Ciudad de México.

Entregaron documentación, 7 fórmulas, entre ellos, Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, y Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia de Campeche.

Foto: Solicitud de registro de la fórmula integrada por Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, el 22 de junio de 2019 (Twitter @PRI_Nacional)

Sabemos lo que es sudar la camiseta, pero lo que más sabemos, es ser leales a nuestro partido, los que estamos aquí somos políticos y hacemos política. No somos como los que se fueron recientemente. Alguno de ellos, un servidor público mediano que llegó a creer que eso le bastaría para ser dirigente de nuestro partido, se fueron de la política porque la política no es lo suyo. Se fueron porque la democracia les asusta. Se fueron porque les sobró ambición y les faltó amor por el partido, vamos a respetar a todos los que se registren en este proceso y si alguien se inscribiera no para contender, si no para dividir, se va a topar con la fuerza de la militancia”, aseguró Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia de Campeche.