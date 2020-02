Regalos en diciembre, estorbos en enero: El triste abandono de miles de perritos en México

Terminó enero y miles de perros ya han sido abandonados. Fueron regalos en diciembre y estorbos en enero.

Bruno es un perrito que desafortunadamente es víctima de los famosos regalos de Reyes o Navidad, la gente regala este tipo de animalitos pensando que son buenos guardianes o juguetes de sus niños sin entender las necesidades más básicas de un perro de esta raza que es un pastor belga inglés”.

El temperamento de Bruno no fue comprendido por sus dueños y fue rescatado por Iván, cuando iba a ser abandonado.

“Lo querían abandonar y como siempre me buscaron para decirme que si no se los recibía iba a terminar en la calle porque no podían tenerlo más. Generalmente cuando compran un perro son muy ignorantes de las necesidades de un perro, ya sea alimenticias, de disciplina, de ejercicio, entonces piensan que es un perrito que va a jugar con sus niños y a los tres meses se dan cuenta que no pueden controlarlo siendo un cachorro, tiene 3 meses, es un bebe”.

En América Latina, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal, de acuerdo con información del INEGI, que se hizo pública en 2015 y el primer lugar en perros callejeros.

Aunque no existe una cifra oficial, el número que manejan las asociaciones civiles es de alrededor de 25 millones de perros y gatos que deambulan por las calles del país.

Muchos de esos perros que llegan a la calle fueron regalo en Navidad y Año Nuevo.

Por estas fechas incrementa el abandono.

“Los gatitos y perros que regalan en Navidad o Año Nuevo, que son traídos por Santa Claus o los Reyes Magos, más o menos nos están llegando a nosotros como abandono entre finales de enero y febrero”, dijo Sonia Ochoa, médico veterinario.

Gente que los lleva a una consulta y ya no regresan.

“Se les enferma el cachorrito, ya no quieren pagar consultas, ya no se les quiere dar el tratamiento oportuno entonces mucha gente prefiere deshacerse de ellos, más fácil echarlos a la calle o dejarlos en refugios, que también están saturados”, comentó Sonia Ochoa, médico veterinario.

Hay perros abandonados de cualquier raza, no importa si la inversión inicial fue muy alta.

“Los hemos encontrado con chip, tatuaje porque esta es mi teoría quien vende perros no le importa el bienestar animal, les representa dinero”, señaló Norma Huerta, de Mundo Patitas A.C.

Al principio lo relegan al patio, la azotea y después lo tiran a la calle.

En la Ciudad de México las alcaldías en donde más perros callejeros hay son: Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

“Ella se llama ‘Galletita’ la encontré hace apenas 15 días en Tecámac, andaba vagando con un problema de piel muy severo y la verdad cuando la gente los ve con problemas de sarna o piel, hongo, los patean o les echan agua caliente. Muchos perritos nos los traen a baño y los dejan abandonados o gatos aquí afuera o la gente los quiere sacrificar porque son perros muy activos y ya no los pueden tener”, dijo Lorena Tenorio, médico veterinario.

Mantener a un perro requiere de una inversión en promedio de mil pesos mensuales.

Además de tiempo para sacarlo diariamente.

Bruno y Galletita serán dados en adopción.

“Bruno esta en adopción estamos esperando su protocolo de esterilización y está listo para ser adoptado”, dijo Iván Nava, rescata perros.

Con información de En Punto.

LLH