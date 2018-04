Refuerzan seguridad en escuelas de Guerrero ante ola de violencia

El pasado 20 de marzo, hombres armados irrumpieron en la telesecundaria “Vicente Suárez” de la colonia La Frontera en Acapulco, Guerrero, y cortaron el cabello a 2 maestras y a 20 alumnas, entre ellas Noemi.

Este lunes Noemi volvió a la escuela, pero lo hizo con temor, cuando vio el salón donde fue vejada dice que quiso salir corriendo, pero permaneció en la escuela porque quiere seguir estudiando.

“Me dieron ganas de salir corriendo en ese momento que entré y vi el salón y me acordé de ese día, me sentí tan horrible, me sentí tan horrible. La verdad no quiero perder clase, no quiero que, no quiero se me vaya a la deriva los estudios y pues algo de valor me armé poquito”, externó Noemi, estudiante.

Este lunes en la telesecundaria, autoridades estatales y federales pusieron en marcha el programa de vigilancia en torno a los centros escolares en Guerrero.

Participan los mil elementos del Ejército Mexicano que llegaron la semana pasada al puerto de Acapulco para redoblar la vigilancia en el estado.

“Poder establecer los operativos que hoy vamos a reforzar. El compromiso que tenemos esta mañana del regreso a las escuelas para que volvamos a la normalidad institucional escolar”, señaló Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.

Según la estrategia de las autoridades, serán soldados, marinos, policías federales y estatales quienes resguardarán los centros educativos para evitar la comisión de actos delictivos en contra de la comunidad estudiantil y docente.

Policías Estatales de Guerrero resguarda planteles educativos en Chilpancingo. (Twitter @SSPGro)

Habrá vigilancia en los horarios de entrada y salida, además de que se realizarán recorridos en las inmediaciones de las escuelas ubicadas en zonas catalogadas como focos rojos por su elevado índice delictivo.

“Mientras que manden la seguridad sí vamos a mandar a nuestros niños”, opinó Alma Aguirre, madre de familia.

Los padres de familia piden que la vigilancia sea permanente.

“Nosotros queremos que la seguridad ya quede definitivamente en esta colonia, sí”, añadió Martha López, madre de familia.

“Hemos querido estar en este lugar por razones obvias. Muy atentos a lo que sucedió no vuelva a suceder”, indicó Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.

Este lunes regresaron a clases en el estado de Guerrero, más de un millón de alumnos en mil 300 escuelas de nivel básico.

Lee también: Adelantan vacaciones en escuelas de Guerrero por amenazas del crimen organizado.

Con información de Isaac Flores.

Rar