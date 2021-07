Refuerzan medidas sanitarias en mercados de Guerrero ante aumento de casos COVID-19

Don Miguel Ángel es uno de los 3 mil comerciantes del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo, Guerrero. Desde hace varios años se dedica a vender comida dentro de este centro de abastos que es el más grande de la ciudad.

Ante el aumento de contagios de COVID-19 debe reforzar las medidas preventivas para seguir trabajando.

“Nosotros como comerciantes vivimos del comercio, comemos y nuestros hijos estudian del comercio. No nos podemos dar el lujo de no trabajar el día con día. No podemos darnos ese lujo”, dijo el comerciante Miguel Ángel.