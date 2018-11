Refuerzan medidas de seguridad en muro fronterizo de México con EU

Entre los cruces internacionales de Calexico, California y Mexicali, Baja California, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza vigila los puntos fronterizos.

En tierra se instalan cercos con púas en los puntos vulnerables.

El cruce normal, demora ahora hasta dos horas.

“Está terrible, no sé qué está pasando. Oye, podrían hacer tres líneas allá, no sé qué piensan los americanos”, dijo un habitante.

“Quise cruzar Tijuana. Allá está cerrada la garita, vivo en Calexico, pasar por San Diego, pero me vine por el lado de Mexicali, pero está igual aquí”, agregó otro habitante.

Del lado mexicano la Policía Municipal busca evitar incidentes entre los automovilistas.

“La verdad nos perjudica a todos, mayormente a los que vivimos aquí en la ciudad, pasan a afectar también con el tiempo la molestia porque si molesta también”, añadió otro habitante.

El gobierno de Estados Unidos reforzó este martes las medidas de seguridad en todos los cruces fronterizos con México, en la zona de Tijuana.

Incluso, la vigilancia se hace desde arbustos.

En el Parque Binacional, el que colinda con el Océano Pacífico, las medidas de seguridad fueron más extremas.

Diferentes buques de la Guardia Costera estadunidense vigilan la frontera marítima con México.

La Patrulla Fronteriza mantiene un operativo permanente en el lugar.

Policías estadounidenses vigilan tras los arbustos el muro fronterizo.

Estas medidas de seguridad implementadas en la zona fronteriza de Tijuana han provocado que algunos migrantes de la primera caravana se desistan de querer ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos.

Las autoridades de Tijuana buscan sumar a ciudadanos que cooperen en el recibimiento de migrantes que, se espera, continúe en los próximos días.

“Ninguna ciudad del mundo está preparada para recibir seis mil, siete mil personas en tan poquito tiempo”, señaló Cesar Palencia Chávez, director Municipal de Atención al Migrante de Tijuana.

La ayuda que llega de la sociedad civil se concentra en el albergue “Benito Juárez”, único habilitado en la ciudad para los centroamericanos. También la Marina habilitó una cocina móvil.

En la fachada del albergue hay muestras de agradecimiento para los tijuanenses.

Rafael es originario de San Pedro Sula, llegó a la Ciudad de Tijuana el pasado domingo con la firme intención de cruzar la frontera de manera ilegal. El operativo policiaco de los Estados Unidos lo hizo desistir.

Este martes se conformó con ver la garita peatonal desde un puente y con tristeza observó a las personas que ingresaron a la Unión Americana.

“Es un orgullo para ellos que tienen papeles, como no me gustaría cruzar esa línea, por la línea legal que van ellos, ya cruzas del otro lado y ya estás allá, cada quién, ni modo hay que hacerle, hay que luchar, si entramos bueno, que nos dé la oportunidad el presidente, si no pues vamos de vuelta para atrás, que le vamos hacer”, indicó Rafael Abdiel, migrante hondureño.

El caso de Carolina fue similar al de Rafael, también se conformó con ver desde un puente peatonal el territorio de Estados Unidos.

“Realmente para mí es un dolor grande tener que ver toda esa barrera que nos detiene, por toda esa barrera nosotros llegamos aquí”, expuso Carolina García, migrante hondureña.

Este martes la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, recorrió el muro fronterizo con México para verificar las medidas de seguridad implementadas por su país.

En tanto, en la garita de San Ysidro se han instalado más de 15 barricadas con alambre de púas… En cada uno de los accesos se encuentran ubicados tres policías armados, un binomio canino y un helicóptero que constantemente sobrevuela la zona.

En la garita de la Mesa de Otay se han instalado también diferentes barricadas con alambre de púas, diferentes policías estadounidenses recorren con un binomio canino los diferentes accesos, mientras que otros se encargan de inspeccionar con un espejo los vehículos que consideran sospechosos y en su caso les revisan sus pertenencias.

Con información de Bogdán Castillo y corresponsales.

LLH