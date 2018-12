Refuerzan controles de seguridad para ingresar a conferencias matutinas de AMLO

La mañana de este miércoles, la Ayudantía de la Presidencia reforzó los controles de acceso a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, luego del ingreso ayer, de una activista por los derechos indígenas, quien se identificó falsamente como reportera.

El equipo del presidente revisó de manera más meticulosa los gafetes de prensa, les tomará fotos a los reporteros acreditados y a partir de hoy les solicitó un registro en línea.

Durante la conferencia, el presidente hizo referencia al tema de su seguridad personal.

Estoy consciente de mi responsabilidad como jefe de Estado, jefe de gobierno y estamos tomando en consideración todos estos elementos, poco a poco vamos a ir informándoles cómo garantizar la seguridad, yo no siento, no percibo una amenaza, de verdad creo que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, de todas formas, debemos de actuar con precaución por el encargo que tenemos, la responsabilidad que tenemos, ya estamos viendo este asunto, me lo están planteando constantemente, tanto por el afecto personal como por la responsabilidad”.