“Reformas constitucionales de AMLO no pasarán si no dialoga con oposición”: Santiago Creel

El diputado panista Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que no pasarán las reformas constitucionales del presidente de la República en materia eléctrica, electoral o de la Guardia Nacional, si no se establece antes un diálogo con su partido.

Y que para ello, entregó una carta con esta solicitud en Palacio Nacional, 1 de diciembre, al cumplirse tres años del gobierno del presidente López Obrador.

“Si no, lo que le aseguro, es que no se van a aprobar y que entonces seguiremos nosotros acudiendo a la Suprema Corte de Justicia, para presentar las inconstitucionalidades de cada legislación secundaria, ahí vamos a estar, y cuando vengan los nombramientos, porque se van a requerir dos terceras partes, pasará lo mismo. Entonces, quiero decirles que, si no hay diálogo, va a ser muy difícil que el país avance, va a ser imposible que él haga prosperar su proyecto, y -escúchelo bien-, no va a poder prosperar su proyecto si no tiene nuestro apoyo”, dijo el diputado Santiago Creel, PAN, vicepresidente Mesa Directiva.