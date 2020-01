Ojalá no existan retrocesos en Reforma Judicial: ministro Laynez

Ojalá no existan retrocesos en Reforma Judicial, dijo este jueves en entrevista el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek.

Te recomendamos: FGR y Presidencia alistan iniciativas de reformas al sistema de justicia penal

Laynez Potisek explicó que, según lo que ha trascendido en los medios de comunicación, se pretende acabar con la impunidad, la delincuencia y la inseguridad, pero con retrocesos en Derechos Humanos.

“Por lo que he leído en la prensa o por lo que se ha comentado en el Senado, es esos ajustes que pudieran requerir, ojalá que de veras no haya retrocesos, yo puedo entender la necesidad que tenemos de luchar contra la impunidad, contra la gran delincuencia y la inseguridad, en el otro lado están los derechos humanos, o sea cuántos años nos llevó transitar a un esquema donde todavía estamos precisamente viendo a que se respeten esos derechos”, agregó Laynez.

El ministro fue entrevistado luego de asistir a la Sesión Solemne, en la que el pleno de ministros de la Suprema Corte tomó protesta a 13 nuevas Magistradas de Circuito.

Al respecto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, resaltó el avance del papel de la mujer y de la paridad de género en el Poder Judicial Federal.

“Una juzgadora independiente no se debe inclinar ante la política, no debe de ceder las presiones mayoritarias debe de garantizar los derechos constitucionales. No cambia nunca su entendimiento para amoldarlo a las persecuciones populares ustedes demostrarán porque el poder judicial debe tener más y mujeres juzgadoras porque debe tener mayor entendimiento de las brechas de género y una fortaleza ejemplar en la garantía de la paridad”, consideró Alcántara Carrancá.