Reforma al Poder Judicial busca acabar con corrupción y nepotismo: Zaldívar

Nuevas disposiciones constitucionales y legales que pongan fin a la corrupción, la impunidad, el nepotismo y el acoso sexual dentro del Poder Judicial son contenidos fundamentales de la iniciativa de reforma en la materia.

La diseñaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, de manera inédita, el presidente Andrés Manuel López Obrador la hizo suya como iniciativa y la envió de manera íntegra al Senado.

En un acto realizado en la sede de la Corte, el ministro presidente Arturo Zaldívar la detalló a los coordinadores de las 8 bancadas del Senado y a los legisladores que se encargarán de su dictamen.

Dejó claro que busca revolucionar el sistema de jurisprudencia y justicia en México.

Se trata de una reforma a 7 artículos de la Constitución, dos nuevas leyes federales y modificaciones a otros 5 ordenamientos legales.

“Es una reforma profunda de grandes alcances que toca el meollo del Poder Judicial. Es una reforma, sólida, comprensiva que ataca los problemas de raíz. Es una reforma de fondo; no de forma. No está orientada a los reflectores, sino a los resultados, nos dota de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo. Se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición / por primera vez en la historia reglamenta un servicio profesional de carrera que garantice que sólo personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos impartan justicia”, refirió el ministro Arturo Zaldívar, presidente SCJN.

Se pronunció por una reforma judicial que haga una diferencia en la vida diaria de las personas que sufren abuso, atropellos y discriminación todos los días.

Con la representación del Poder Ejecutivo, el consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, aseguró que para el Gobierno Federal la consolidación del estado de derecho es el gran pendiente que preocupa y ocupa hoy al Gobierno de México.

No hay entidad federativa a salvo de la ilegalidad, reconoció, es un dramático acontecer cada día que proyecta una imagen de corrupción y abandono.

“El aparato judicial ha sido pervertido por décadas, la institución de MP ha tenido tarifas, existen jueces que terminan por convertirse en mercaderes, muchos de ellos malamente calificados, no dirigen su energía a tareas distintas que no sea el abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de inmunidades, el Poder Judicial ha sido espejo complaciente de poderosos y no siempre su obstáculo, intereses antidemocráticos, todavía le exigen sepultar escándalos”, señaló Julio Scherer, consejero Jurídico de la Presidencia de la República.