Reforma al Poder Judicial beneficiará a los más desprotegidos: Ministro Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habló en entrevista con Julio Patán sobre los cambios que sufrirá el Poder Judicial una vez que sus reformas sean aprobadas por la Cámara de Diputados.

Destacó que, con la reforma, se dejará de criminalizar a los desprotegidos y a la gente en pobreza, pues ya contarán con un Poder Judicial que los defenderá.

Reconoció, a su vez, que en la actualidad hay miles de personas en las cárceles que fueron juzgados por delitos que no cometieron, pero que en su momento no contaron con herramientas para defenderse de esas acusaciones.

“Una de las cuestiones más preocupantes que tenemos en México, desde hace muchas décadas, es que en las cárceles hay muchísimas personas, miles de personas, que han sido juzgadas y condenadas por delitos que no cometieron o en procesos muy viciados que, por su situación de pobreza, de falta de recursos económicos, de cultura, no pudieron tener acceso a un abogado de calidad. Esta reforma nos va a permitir que en serio lleguemos a la gente desfavorecida para que cuando tengan un problema legal tengan una defensa de calidad, igual que la que tiene una persona de recursos. Que la situación económica no genere una diferencia de la situación frente a la justicia. No podemos seguir permitiendo un país donde se castigue la pobreza y donde la gente más desprotegida quede a merced de la corrupción y esté en prisión por delitos que no cometieron o por no tener una defensa adecuada”.