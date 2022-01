Reforma Eléctrica no es para expropiar sino para competir justamente: Nahle

En Veracruz, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador busca asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, apoyar con mejores tarifas a los usuarios finales, garantizar el suministro nacional y darle integridad a la Comisión Federal de Electricidad.

Informó cuál es la propuesta para reordenar el mercado de generación de energía eléctrica.

“Se determinó que el 54% mínimo lo genere la Comisión Federal de Electricidad y el otro 46% los privados en un mercado justo y competitivo entre ellos no se les está diciendo váyanse de aquí, no se les está diciendo te vamos a expropiar, no se les está diciendo sus inversiones pues hasta ahí llegaron, no, se les está diciendo en ese 46% compite, trabaja y nos sirve tanto a la CFE como a ellos en un mercado justo, justo para que esto sea en beneficio de todos los mexicanos”, dijo Nahle.

En su conferencia magistral, explicó que la CFE tiene que comprar a particulares energía para distribuirla, ya que es la única autorizada para llevarla a los hogares.

Subrayó que la compra de esa electricidad a privados le ha costado a los mexicanos y a la CFE 223 mil millones de pesos, por lo que la iniciativa propone cancelar esos contratos que fueron pactados a 20 años.

“Esa es la parte fuerte, que los privados, en su mayoría extranjeros, no les gusta y dicen yo ya invertí y si ya invertí yo estoy perdiendo y tú me estás cambiando las reglas del juego, cuando un empresario o una persona entra un negocio hay un análisis de riesgos y si entraron a este negocio sometiendo a una empresa del Estado del tamaño de la CFE, si entraron a un negocio con corrupción, como sabemos que en el 2013 pagaron dinero a legisladores para aprobar, si entraron a un negocio donde se manipuló en una forma absurda en contra del propio mercado eléctrico nacional, tienen un riesgo y el riesgo es que en tres años que nosotros estamos aquí trabajando les hemos dicho: esto sí se puede, esto no se puede. No podemos seguir cargando con un contrato contigo o subsidiándote a costa de todos los mexicanos. México no es tierra de conquista, México es un país soberano donde tomamos nuestras decisiones”, enfatizó la secretaria de Energía.

Destacó que otra propuesta estratégica de la iniciativa de Reforma es que el Litio es propiedad de la Nación.

“Es la parte fundamental y ¿por qué lo hacemos? Porque nos conviene a todos los mexicanos, nos conviene, no es esto de una ideología, no es porque yo me quiero quedar con todo, no, porque la tierra, el territorio se protege, a ninguna empresa minera se le dio una concesión para explorar litio, se les dio para explorar, pero litio no”, señaló Rocío Nahle.

Agregó que se propone también eliminar los Certificados de Energías limpias que le han costado a la CFE más de 6 mil millones de pesos para financiar a privados que generan energía limpia.

Aseguró que México cumplirá con su compromiso que lo obliga a que en 2024 el 35% de la generación de energía sea limpia.

Exhortó a difundir lo que ofrece la reforma eléctrica y a desestimar los argumentos de la oposición que solo fustiga, difunde miedos, denosta y miente.

Con información de Juan Sebastián Solís

