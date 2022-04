Reforma Eléctrica: Un debate dividido y lleno de acusaciones en San Lazaro

Entre acusaciones de traidores de los dos bloques de partidos, así inició la sesión para discutir la reforma eléctrica. Diputados de Morena, Partido Verde y del Trabajo contra los del PRI, PAN y PRD. Sólo divididos por el pasillo central y a mano alzada coreaban.

Era la primera sesión citada para este domingo, a fin de darle publicidad al dictamen de la reforma eléctrica.

Se hizo un reconocimiento a la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra y se le brindó un minuto de aplausos.

Antes de clausurar la primera sesión, el morenista Emanuel Reyes, se acercó a sus excompañeros del PRD, vestido con uniforme de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y así fue recibido.

Mientras la petista García rompía un cartelón del PRD.

Los ánimos se elevaban, pero fue clausurada la sesión, de acuerdo con el reglamento, y se abrió una nueva para iniciar la discusión, con 498 diputados presentes al pase de lista.

Entonces la morenista Andrea Chávez, primero, y después la petista Lilia Aguilar, exigieron a las diputadas panista Margarita Zavala y perredista Edna Díaz excusarse de la discusión, por un supuesto conflicto de interés.

Pero ante la insistencia de los diputados de la mayoría morenista, se decretó un receso para ser nuevamente analizada la petición.

Incluso se reunió la Junta de Coordinación Política. Partido Verde y el propio Partido del Trabajo dejaron solo a Morena en su demanda, y solo acordó hacer un exhorto a las diputadas para que se excusaran.

La sesión reinició dos horas y media después. El exhorto fue rechazado.

Continuó la sesión y los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía subieron a tribuna para fundamentarlo.

Los partidos fijaron postura entre consignas, descalificaciones, pancartas y mantas, a favor y en contra.

Con todos sus legisladores la oposición ocupó la tribuna.

“La Coalición Va por México presentó una propuesta de 12 puntos y es falso que esto se haya retomado, basta ya de que el Legislativo sea una oficialía de partes. Hoy, hoy en este sexenio se acabó, porque la Ley Bartlett no va a pasar. No pasará, no pasará, no pasará”, refirió el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD.