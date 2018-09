Morena aprueba en el Senado exhorto para frenar evaluación docente

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó este jueves un exhorto para frenar la evaluación docente y presentó una iniciativa contra la Reforma Educativa.

El presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres, afirmó desde la tribuna que esta propuesta pretende dar paso a la realización de una autentica transformación educativa, con la participación de los maestros.

Batres criticó la reforma que en este sexenio se aprobó.

La reciente reforma educativa fue eminentemente laboral y administrativa más que pedagógica, la evaluación no se orientó a mejorar la formación docente y la educación continua, no se tomó en cuenta el desempeño frente agrupo ni las grandes diferencias regionales y culturales y menos aún la diversidad lingüística y las grandes desigualdades sociales y alimenticias de muchas zonas del país, tampoco se observó el bajo salario que reciben los profesores

Sostuvo el senador morenista Martí Batres.

Morena aprobó con su mayoría un exhorto como el aprobado por la Cámara de Diputados para que la SEP y el INEE suspendan la evaluación de docentes programada del 3 al 25 de noviembre.

“Nosotros estamos en contra de este exhorto. Si algo hizo la reforma educativa fue recuperar el control de la educación por parte del Estado mexicano”, afirmó el panista Gustavo Madero.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, dijo que “en su caso, se forme una Comisión que dialogue con el Secretario de Educación. A mí me parece indispensable no seguir tensando el ambiente de nuestro país”.

El senador de Morena Oscar Eduardo Ramírez advirtió de movilizaciones magisteriales si no se detiene la evaluación docente como lo propone esta bancada.

“Hago un llamado respetuoso al secretario de Educación para ya no violentar más la paz social. Los maestros estarán dispuestos a tomar carreteras, a tomar plazas comerciales y esto va a alterar el orden y la paz social”, exhortó Ramírez.

En la tribuna, el coordinador de esta bancada, Ricardo Monreal, dijo a quienes se oponían:

Les puedo decir con toda honestidad que si estamos preparando la reforma, que si vamos a ir a fondo y que probablemente vayamos hasta la reforma constitucional al tercero que modificaron en esa ocasión, no queremos engañarlos, esa es nuestra propuesta no podríamos nosotros cambiarla en la campaña y ahora en la tribuna, no queremos simular, si vamos a ir a fondo, si es necesario vamos a abrogar todo el contenido de la reforma educativa y vamos a partir de cero