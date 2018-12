Diputados del PRI alistan frente contra la derogación de reforma educativa

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados criticó la iniciativa presidencial que cancela la Reforma Educativa y advirtió que buscará unificar a los partidos opositores para que no sea aprobada esta reforma constitucional.

Esto que presenta hoy el presidente Andrés Manuel es un atentado contra la educación en nuestro país. No la tendrán fácil, efectivamente tienen mayoría en la Cámara de Diputados, pero no la tendrán fácil, habrá un levantamiento de la oposición, habrá una coordinación de la oposición para que no puedan lograr esta mayoría de los 334, tienen 311”, dijo la diputada priista Cynthia López.