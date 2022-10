‘Refinería Deer Park ya Registra Ganancias’: Octavio Romero, director de Pemex

El director de Pemex aseguró ante diputados que la compra de la Refinería de Deer Park, en Estados Unidos, ya registró ganancias para la empresa.

“Pues resultó un magnifico negocio, tuvimos un resultado neto de 746 millones de dólares, es decir, recuperamos los 596 que le pagamos a Shell, nos quedaron más de 150 millones de dólares adicionales”, apuntó Octavio Romero, director de Pemex.

Al comparecer ante las Comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, recordó que después de la compra de la refinería en Houston en enero pasado también incrementó la refinación de combustibles en 253 mil barriles diarios: 125 mil de gasolinas, 103 mil de diésel y 25 mil de turbosina.

En su exposición, el titular de Petróleos Mexicanos dijo que se redujo el robo de combustible a 5 mil 700 barriles diarios.

“En el año 2018 eran 56 mil barriles diarios los que se robaban en promedio durante todo ese año, durante esta administración el promedio de desviación o de robo es del orden de 5.7 que equivale a una disminución del 90 por ciento en el robo de combustible nos robaban 13 mil 600 barriles diarios de gas, hoy en promedio en este periodo son 6 mil, es una disminución del 55 por ciento”, señaló el director de Pemex, director de Pemex.

Informó que habrá un incremento de 450 mil barriles de petróleo al cierre del año y que la deuda de Pemex será de 105 mil 452 millones de dólares.

Los diputados de oposición desestimaron todas las cifras.

“Lamento profundamente que por segunda ocasión venga usted a mentirle a las y a los mexicanos”, dijo la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales.

Y dijeron que hay un incumplimiento de promesas de campaña.

El diputado del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón, presentó una grabación del presidente López Obrador.

“Es de la campaña de 2018 y se los voy a poner para darles una recordada: ‘Y medianos empresarios, para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando, México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos, porque costaría cuando mucho lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro’”.

Octavio Romero, director de Pemex, respondió:

“Diputado, mire, la grabación que usted trae habla de, el presidente habla de 14 pesos, no sé exactamente en qué momento del tiempo ese precio estaba vigente, lo que sí se le puedo decir es que en 2019 que nosotros lo empezamos, la gasolina costaba, la Magna 17.74, la Premium 18.81 y el Diesel 19.29, de manera que a partir de la toma de posesión del presidente se habló de ese compromiso de no incrementar por arriba del tope inflacionario”.

Morena aclaró que la promesa de campaña era establecer un precio similar al de las gasolinas que se venden en Estados Unidos.

“El precio por litro promedio en Estados Unidos, en estados comparables, o sea, comparando peras con peras y manzanas con manzanas, oscila entre los 35 y 41 pesos el litro, en México oscila entre los 23 y 24 pesos el litro, así es que tenemos mucho mejor manejo que en Estados Unidos y, por supuesto, si lo llevamos ya al tiempo presente ese equivalente sería mucho menor y mucho mejor”, dijo el diputado de Morena, Mario Carrillo.

En su mensaje final el director de Pemex reprochó a los diputados panistas por cuestionarle en la réplica sin que pudiera responderles, porque así lo estableció el formato aprobado.

“No es que me enoje, yo ya soy como dicen en mi pueblo, collota balaceada o perro apaleado por tigre, ya me las conozco, pero sí tengo que contestar porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda, pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes, y que no se vale por ética actuar de esta manera, insultar ofender y salir corriendo”, dijo el director de Pemex, Octavio Romero, en su mensaje.

Y es que estas acusaciones ya no fueron escuchadas por los panistas porque tras su participación, abandonaron la comparecencia.

