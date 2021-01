Reducir el reparto de utilidades no está a discusión: Secretaría de Trabajo

Realizan segundo día de diálogo en las mesas organizadas por la Secretaría del Trabajo sobre sobre la iniciativa para eliminar el outsourcing y su posible impacto en el reparto de utilidades.

La Secretaria del Trabajo aclaró que no está a discusión bajar el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades el cual está fijo en el margen del 10%.

“Este derecho no está o no se somete pues a un debate, a una discusión, no es una discusión con ese objetivo: el espacio insisto es ubicar si en el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos precisamente vinculados al reparto de utilidades”, dijo Luisa Maria Alcalde, secretaria del Trabajo.