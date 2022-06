Redoblan la vigilancia en San Cristóbal de las Casas tras irrupción de un grupo armado

Este miércoles se redobló la vigilancia en calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras la irrupción de un grupo armado que provocó caos y temor en la zona norte de esta ciudad.

Entre los habitantes todavía persiste el miedo que vivieron durante horas.

“Muchísimo temor que vuelva otra vez, muchísimo yo tenía que ir hoy al mercado de la zona norte porque dejé encargado algo, no puedo ir porque nos da miedo de que vaya a empezar otra vez”., dijo un habitante de San Cristóbal de las Casas.

El martes un grupo de más de 50 hombres armados encapuchados, portando chalecos antibalas y disparando armas de fuego causó temor entre la población, principalmente en la zona norte de la ciudad donde este día hubo presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Según las autoridades, dos grupos delictivos se disputan por el control del Mercado del Norte y esto pudo originar la irrupción de este grupo armado.

Tampoco se descarta que estos dos grupos delictivos peleen por la venta de armas y cobro de piso, acciones en las que estarían involucradas personas de otros municipios.

“Hay grupos organizados que vienen de otros municipios, vienen de otros municipios a hacer sus fechorías y se van y realmente gente involucrada de San Cristóbal no existe”, enfatizó Mariano Diaz Ochoa, presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas.

Sin embargo, los administradores del mercado negaron que el conflicto lo origine la disputa por el control de este centro de abasto.

“Se enfrentaron dos grupos que no tienen absolutamente nada que ver con el mercado regional de la zona norte, es un grupo que vino hasta donde sabemos de Chamula porque agredieron a uno de sus agremiados de su gente por así decirlo, pero como tal no sabemos ni el nombre ni los datos”, refirió Mauricio Sánchez, administrador del Mercado Popular del Norte en SCLC.

Aunque decenas de policías estatales y municipales recorrieron a pie los alrededores del Mercado del Norte el temor persiste entre clientes y comerciantes y la mayoría de los locales y comercios permanecieron cerrados.

Fueron más de 4 horas de miedo que causaron los hombres armados que dispararon al aire y quemaron vehículos, sin embargo, las autoridades señalan que no hay reporte de víctimas.

“No hay muertos aunque circula hoy qué hay un fallecido y no, no hay ninguna denuncia, nosotros hemos tratado de investigar y ver dónde está, hemos querido ir a ver dónde lo están velando y no lo hemos localizado”, insistió Mariano Díaz Ochoa, presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas.