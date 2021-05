Rediseño de camellones en la México-Tacuba inconforma a peatones

Vecinos de las colonias cercanas a la Calzada México-Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo, están inconformes con las obras de reordenamiento vial, pues aseguran que dejaron pocos espacios para atravesar en una zona de alta afluencia peatonal.

Los vecinos han manifestado su inconformidad con el camellón que se construyó a mitad de la vialidad.

Aseguran que para las personas de la tercera edad es complicado cruzar hasta donde se delimitaron los pasos peatonales.

“Es que está difícil la pasada, tenemos que llegar hasta allá y luego no pusieron camellón, pusieron barda”, Rosa María Martinez, vecina colonia Popotla.

“Mucha gente de la tercera edad no puede cruzar, incluso ayer tuvimos que cargar a una señora en silla de ruedas porque no se podía ir hasta allá, queremos pasos para la tercera edad, para nosotros que no podemos caminar muy rápido”, Ignacio Castro, vecino Colonia Agricultura.