Redes Sociales Progresistas solicita registro como partido ante el INE

La organización Redes Sociales Progresistas solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) su registro como partido político.

En entrevista, el presidente de la organización y yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González, no descartó que la maestra pudiera sumarse al movimiento político.

“Es cercana a nosotros y nos ayuda a entender el momento político que está viviendo el país, que está viviendo el mundo, ella no ha solicitado afiliarse, ni ella tiene ningún interés en tener un cargo de dirigencia o de candidatura, no nos lo ha expresado. Si ella quisiera expresarlo, y si en algún momento quisiera hacerlo, por supuesto que es una plataforma amplia, plural e incluyente”, refrió Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas.

Fernando González hizo un llamado a la unidad durante un mitin organizado en la Plaza de la Democracia de la sede del Instituto Nacional Electoral, al que asistió Maricruz Montelongo Gordillo.

“Debe haber sensatez en nuestros líderes, no nos pueden convocar a la división porque también es una forma oportunista de hacer política y no, no nos dividamos, porque la división puede provocar el debilitamiento de todos, y si nos dividimos y caemos en una dictadura, las dictaduras son terrible, por eso tenemos que defender nuestras instituciones democráticas”, señaló Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas.