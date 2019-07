Abogados, listos para apoyar a migrantes mexicanos ante redadas en EU, dice cónsul

La cónsul general de México en Chicago, Reyna Torres, afirmó en Despierta con Loret que los abogados están listos para apoyar a los migrantes mexicanos ante las posibles redadas en Estados Unidos que se llevarán a cabo a partir de este domingo.

Te recomendamos: ¿Qué hacer en redadas del ICE?

La cónsul explicó que en Chicago, diez organizaciones son las que tienen a sus personal legal listo para intervenir en caso de que sea necesario, a par

Insistió en que la principal recomendación para los migrantes es que se mantengan informados respecto a sus derechos para evitar ser sorprendidos.

En Chicago tuvimos un taller el sábado para que la gente viniera y conociera sus derechos, fue muy exitoso mucha gente no se atreve a salir por miedo. La principal recomendación es que estén bien informados. Lo más grave es el temor, la incertidumbre y está generando cosas muy frágiles. No difundan información que no está verificada no causar falsas alarmas de posibles redadas”.