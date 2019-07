Redadas contra migrantes empezarán este domingo en Estados Unidos

Las redadas contra migrantes indocumentados empezarán este domingo en 10 ciudad de Estados Unidos, confirmaron hoy autoridades.

Te recomendamos: ¿Qué hacer si te detienen en una redada del ICE en Estados Unidos?

La agencia de inmigración y aduanas, ICE, se prepara para llevar a cabo operaciones de arresto contra miles de personas, para efectos de deportación, principalmente en 10 ciudades de Estados Unidos, con alta densidad de migrantes indocumentados de origen hispano.

Las ciudades son: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.

Las redadas que empezarán el domingo incluirán deportaciones colaterales, es decir, que los agentes podrían detener a inmigrantes que se encuentren en el lugar, aun cuando no formen parte de la familia o sean objetivos de ICE. Si las familias se encuentran juntas en el momento de la detención, serán mantenidas unidas siempre que sea posible, y llevadas a centros de detención o incluso hoteles y luego deportadas así, a la brevedad.

“Las familias tienen que estar juntas. Cada persona en Estados Unidos tiene derechos. Esas familias son miembros que trabajan duro en nuestras comunidades. Esta acción brutal aterrorizará a los niños y separará a las familias”, dijo Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

Las familias, principales objetivos de deportación de ICE, son todas las que ingresaron a Estados Unidos recientemente, especialmente desde el otoño de 2018 a la fecha, cuando la administración hizo más expeditos los procedimientos migratorios.

Los agentes de migración no pueden entrar a un domicilio por la fuerza a menos que traigan orden de arresto firmada por un juez, misma que las personas pueden solicitar que sea deslizada bajo la puerta junto con documentos de identificación de los agentes. Los migrantes tienen derecho a no abrir la puerta, a ser apoyados por un abogado, a pedir asistencia al consulado de su país de origen y a que sus derechos humanos se respeten.

ICE por lo general no tendrá una orden, pero pueden, mentir y decir que sí tienen o mostrarle algo más que parezca oficial. Mire con cuidado y tome fotos de lo que le muestren. Si se niegan a compartir estos documentos, pídales su tarjeta e información de contacto. No les muestre nada a los agentes o diga nada excepto, no consiento que usted entre a mi casa, no quiero hablar con usted sin un abogado presente, por favor váyase.