Recursos de Afores invertidos en NAIM serán devueltos

Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, informó a los senadores en una reunión de trabajo que está garantizada la devolución de 13 mil 500 millones de pesos que cuatro afores invirtieron en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Luego del anuncio de la cancelación de la obra, esos recursos serán devueltos, aunque su rendimiento no será el previsto obviamente porque la obra no se realizará, explicó el funcionario.

“En el contrato se estableció ahí un evento, una cláusula ante un evento catastrófico; catastrófico la cancelación del proyecto. Y ahí se dispuso que para proteger el capital de los ahorradores se iba a activar una cláusula a través de la cual el TUA, el Impuesto al Uso Aeroportuario que se le cobra a los turistas que pasan por el aeropuerto, serviría como garantía frente a esas inversiones que se estaban realizando […] la inversión que se logró de los 13 mil 500 millones de pesos, si bien tiene una garantía, una cláusula de protección el rendimiento será inferior a lo que originalmente se previó”, dijo Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro.

Dijo a los senadores que, aunque se ha hablado de que los contratistas podrán participar en el nuevo aeropuerto de Santa Lucia, no ocurre lo mismo con los inversionistas.

“Surge la interrogante que todavía no ha sido resuelta que es como se le va a resarcir a esos inversionistas sus 7 mil 500 millones de dólares […] se ha volcado a los contratistas, pero no a los inversionistas, los inversionistas reitero no son nada más las afores, los millones de trabajadores de las 4 afores, son cientos de inversionistas nacionales e internacionales que van a reclamar su dinero de regreso […] tiene que haber un acto de cancelación formal […] aun en el supuesto caso de que haya una alternativa de aeropuerto es imposible que esos 7 mil 500 millones de dólares migren a un nuevo proyecto”, apuntó Ramírez.

En la reunión, el funcionario detalló a los senadores en qué condiciones se entregarán los fondos existentes en la Comisión al próximo gobierno.

Ramírez Fuentes reiteró que para las Afores existe una cláusula de protección; “siendo muy franco todavía es muy incierto cómo se va a resarcir a los inversionistas, eso está en veremos, pero las Afores tienen esa garantía que está en el contrato”.

Argumentó que más de 15 terminales aéreas en el mundo tienen inversiones de fondos de pensiones.

El funcionario informó que dejará a la próxima administración una ruta muy clara de cómo se podría reformar y fortalecer el sistema de pensiones, y mencionó que estará en manos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador tomar la decisión sobre ese tema.

