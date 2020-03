Recuperan playa Manzanillo en Acapulco tras 30 años de abandono

Durante más de 30 años la playa Manzanillo, en Acapulco, Guerrero, fue abandonada y poco a poco se convirtió en un cementerio de embarcaciones.

En marzo del 2018 inició un proyecto integral de recuperación de la zona que concluyó hace un año y ahora la playa luce limpia y apta para el uso recreativo.

Esta playa Manzanillo me gusta porqué es un lugar limpio, he observado que hay niños jugando en la playa y no tiene un oleaje alto, de hecho, ni siquiera está fuerte”, comentó Jenny Aguirre, turista.

Ya se hizo toda esa limpieza, se retiraron todas esas embarcaciones abandonadas ya después de haber hecho un gran trabajo de limpieza, esta playa está ya abierta para todo el turismo”, afirmó Santos Soto Guzmán, prestador de servicios al turismo.