Recuperación económica de México podría tardar hasta 4 años, advierte ABM

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, sostuvo que gobierno de México y sector privado no están trabajando juntos y de seguir así la recuperación tardará 4 años en llegar.

“Meterle menos del 1% del Producto Interno Bruto a la reactivación económica de parte del gobierno no es suficiente, todos tenemos que aportar, y si no trabajamos juntos, como no lo hemos hecho hasta ahora, pues vamos a seguir con esta recuperación absolutamente lenta, la perspectiva de cuatro años para regresar a donde estábamos es verdaderamente lamentable”, destacó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México.