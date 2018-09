Graue: Reunión en CCH Azcapotzalco, primer paso para solucionar problemas

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue afirmó que la reunión con los alumnos del CCH Azcapotzalco y la posterior firma de un pliego de petitorio, es un primer paso a la solución de los problemas académicos.

Explicó que desde el pasado 3 de septiembre, día de la agresión, los alumnos del CCH Azcapotzalco acudieron a la rectoría para entregar el pliego petitorio.

Ellos venían a entregarme un pliego petitorio cuando sucedió lo que pasó el 3 de septiembre. Este pliego petitorio no pudo ser entregado por esa razón y habían convocado el día de ayer para poder recibir el pliego petitorio de ellos, que ya teníamos noticias, ya había yo declarado que era atendible y aceptable, ellos querían hacerlo personalmente y así fue a la una de la tarde, ingresé con gran respeto a la comunidad, la sesión que duró casi una hora se llevó a cabo en estupendas condiciones, terminamos con un goya y salimos muy en orden y a la salida pues sí había provocación y yo lamento y quiero disculparme con los medios no haber podido dar en ese momento estas declaraciones que estoy haciendo, porque no había condiciones para poderlo hacer en forma razonable”, añadió Graue.