Beatriz Paredes, preocupada por recorte presupuestario al legislativo

Recorte presupuestario al legislativo preocupa a la senadora electa Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Estoy preocupada porque haya debilitamiento del poder legislativo con la reducción presupuestal; no hablo de la reducción de los ingresos de los legisladores, ésos deben ser razonables y acotarse al esfuerzo de austeridad, sino a que no afecten los institutos del Senado y de la Cámara de Diputados, a que no se afecte la posibilidad de tener asesorías profesionales que enriquecen al poder legislativo y a la capacidad de los legisladores de ejercer sus votos legislativos con mayores elementos”, señaló Paredes Rangel.

La ex dirigente del PRI asistió al Foro “Pase de estafeta. Retos y desafíos para la igualdad sustantiva”, organizado por el Senado de la República. Dijo que confía en que la nueva mayoría en el Congreso no excluya a los grupos minoritarios, como será el Revolucionario Institucional.

La senadora electa rechazó hablar sobre el encuentro privado que sostuvo este lunes con integrantes de la futura bancada de Morena en la cámara de senadores.

(Con información de Jessica Murillo)

tfo