Reconocer identidad de género de la infancia trans, principal exigencia de la Marcha del Orgullo

El próximo sábado se va a celebrar de manera virtual la cuadragésimo-tercera edición de la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México; este año la principal exigencia es el reconocimiento legal en la capital del país de las infancias trans.

“Mi corazón de madre me empezaba a decir que algo no estaba bien”, Karla Yáñez. Mamá de niño trans, CDMX.

“Yo siempre me di cuenta como que había algo más y que pues mi género no coincidía con el que les habían dicho a mis papás cuando nací”, Elián Yáñez. Niño trans, CDMX.

Elián de 14 años de edad, es un niño trans, nació en la Ciudad de México en abril de 2007, cuenta que durante 12 años vivió con temor de expresarle a sus padres lo que sentía.

“Un día me dijo abiertamente que a él quería ser un niño, fue como un año al psicólogo porque yo creía que era simplemente con la gente que se juntaba, una moda o algo así, hasta que un día yo misma me dije ‘no, Karla, tienes que apoyar a tu hijo y hacer todo para que él sea feliz’”, Karla Yáñez. Mamá de niño trans, CDMX.

“Fui investigando y me di cuenta que no era la única persona que se sentía así”, Elián Yáñez. Niño trans, CDMX

Durante el encierro por la pandemia ha realizado su transición física, también le pidió a su madre que lo apoyara para que legalmente sea identificado como niño, pero no pudo hacerlo, pues en la Ciudad de México la Ley de Infancias Trans, que permite tener un acta de nacimiento que reconozca identidad de género, está congelada en el congreso capitalino desde 2019; los menores pueden acceder a ese derecho a través de un juicio que puede llegar a costar hasta 300 mil pesos.

El 29 de octubre del año pasado, Jalisco se convirtió en el primer estado en México en reconocer la identidad de género de menores de edad; un primer grupo de 14 niñas y niños modificaron su acta de nacimiento, entre ellos Elián. De entonces a la fecha 120 menores han hecho el trámite.

“Cambiará tu nombre, porque tu anterior nombre no te gusta y no te permitía ser quien eres”.

La familia de Moisés, niño trans de 16 años de edad, cuenta que el niño necesitaba documentos que lo reconocieran como tal.

“En la misma escuela me decían, es que a lo mejor es como moda, no hasta que no esté seguro y yo fue pasando y les decía, no es que es seguro, está completamente definido, nunca encontré el apoyo al 100 por ciento”, Elizabeth Contreras. Mamá de niño trans, CDMX.