“Recomendaría al club de las corcholatas, tengan cuidado con ley electoral”: Monreal advierte a aspirantes de Morena

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, se refirió así a las actividades que inició el canciller Marcelo Ebrard en busca de la candidatura de Morena a la presidencia.

Te recomendamos: Marcelo Ebrard da positivo a COVID-19: “Me siento como cuando te da catarro”

“Yo recomendaría al club de los elegidos, por no llamarles el club de las corcholatas, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley, y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley, y si a él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera, a mí… No por madrugar amanece más temprano; aunque al que madruga, Dios lo ayuda… Yo, sin que caiga en la ingenuidad, no voy a violar la ley de ninguna manera”, aseguró Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.