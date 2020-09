Recolectan 50 toneladas de basura en playas de Sonora tras reapertura

En las playas de Bahía de Kino, en el municipio de Hermosillo, Sonora, se implementó el programa “Kino limpio y seguro” donde las autoridades pretenden concientizar y preservar la limpieza de estos balnearios, ya que después de su reapertura se recolectaron 50 toneladas de basura en las dos últimas semanas.

Las brigadas de limpieza están a cargo del personal de servicios públicos de Hermosillo y residentes del lugar, quienes estarán realizando recorridos de jueves a domingo a lo largo de 6 kilómetros de playa.

“Aquí están los jóvenes de la nueva generación, que son nacidos aquí en Kino, que están estudiando aquí en Kino y ellos van a ser los encargados educar a los turistas, a formarlos a los turistas de respetar nuestro medio ambiente, la playa, las calles / les estarán diciendo no tires basura, no metas los carros a las playas, no vidrios aquí”, dijo Norberto Barraza, director de servicios públicos Hermosillo.