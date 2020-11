Rechazan demanda de Donald Trump para detener recuento en Nevada

Un tribunal federal de Estados Unidos rechazó, el viernes 6 de noviembre, otra demanda para detener el conteo interpuesta por la campaña de Donald Trump, esta vez en el condado de Clark en Nevada, el principal bastión demócrata en el Estado.

De acuerdo al juez Andrew Gordon, los dos congresistas republicanos que acudieron al tribunal no consiguieron reunir pruebas que demostraran el presunto fraude que denunciaban.

La demanda republicana aseguraba que una máquina no identificaba las firmas que no concordaban con la de los votantes, según ha señalado la agencia estadounidense Bloomberg.

El abogado demócrata, Marc Elia, acusó a los republicanos de llevar a cabo “falsas acusaciones” para parar el recuento en estados clave.

A estas alturas de la carrera presidencial, el candidato demócrata Joe Biden suma 632 mil 558 votos, el 49,8%, en Nevada y Trump le sigue con 609 mil 01, el 48%, cuando el escrutinio está al 93%, si bien se espera que la mayoría de la próxima ronda de papeletas sirva a Biden para ampliar la ventaja.

LAS OTRAS DEMANDAS DE LA CAMPAÑA DE TRUMP

Este rechazo se une a las otra demandas del equipo de Trump que han sido rechazadas en estados como Míchigan y Georgia.

El único lugar donde una de las demandas ha sido parcialmente estimada es en Pensilvania, donde un juez del Tribunal Supremo de Pensilvania, Samuel Alito, ordenó que las papeletas que llegaron después del cierre de urnas se separen y se cuenten aparte hasta que otro fallo decida sobre si son válidas.

No obstante, este fallo no quiere decir que los votos se dejen de contar o que no sean parte del cómputo final.

De acuerdo a la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Bockvar, en declaraciones publicadas por el ‘Washington Post’, muy pocas papeletas se han visto afectadas por el fallo por lo que no cree “que afecte al resultado”.

Trump estaría descontento con su equipo de abogados y habría pedido a su entorno que encontrara algunos “mejores”, un llamado a sumar efectivos legales que también ha hecho el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, en Twitter, ya que este estado se decidirá por apenas unos miles de votos según las proyecciones.

Con información de Europa Press

