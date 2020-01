Así disfruta la familia Servín del recalentado en la ‘Romita’ de CDMX

La familia Servín, una de tantas mexicanas, disfrutó con sus seres queridos del recalentado tras la cena de Año Nuevo para darle la bienvenida al 2020, en un condominio de la llamada “Romita”, en la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX)

El olor a pierna, pozole, tamales y papas al horno se extiende por los pasillos y calles de este condominio de la llamada “Romita”, en la colonia Roma, de la Ciudad de México (CDMX).

Una fila de familiares, en donde iba hasta Terry la mascota, ingresó a uno de los departamentos.

Es la familia Servín, numerosa como hay muchas en este país.

Desde hace varios días preparó la cena que tuvo que ser abundante para que alcanzara para el recalentado.

A mí me tocó hacer pierna en adobo, ensalada de manzana con fresa, una receta que me dio mi suegra, por cierto, muy rica. Mi suegra es muy linda, hizo lomo relleno con espinaca y queso”, dijo Gabriela Servín.

Poco a poco se fueron integrando.

Se distribuyen en diferentes mesas; para que todos coman al mismo tiempo.

El pozole lo sirvió la tía Silvia, quien dice que cocinar es lo que más le gusta en estas fechas.

Lo que me encanta es cocinar porque son platillos especiales, aunque sea pozole se hace con mucho gusto porque lo va a disfrutar toda la familia. Cuando les sirves y dicen está muy rico me sirves más”, señaló la señora Silvia.

Para suerte se la tía Silvia tiene un marido que le encanta lavar los trastes y en las fiestas de fin de año, vaya que si se le necesita.

A mí me gusta limpiarlos antes de ponerles jabón. Ella se dedica a cocinar y los trastes que ella va dejando yo los voy lavando -aunque usted no lo crea- me gusta mucho hacerlo”, dijo Víctor Elena.