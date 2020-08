Si la inmunidad poblacional no alcanza el 75%, es posible que haya rebrotes de COVID-19: Ssa

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, durante la conferencia de prensa del 20 de agosto de 2020, que es importante que a nivel global se alcance una inmunidad poblacional del 75%, ya que de no ser así, es posible que haya rebrotes de COVID-19.

Además de la inmunidad poblacional, también destacó la importancia de que las vacunas, cuando sean aprobadas, sean lo suficientemente efectivas para proteger a todos los habitantes del mundo.

“Si la inmunidad poblacional no llega a ser de, al menos, del 75%, es probable que tengamos rebrotes y rebrotes y rebrotes. Una esperanza es que con la vacuna, cuando haya vacunas, éstas sean suficientemente eficaces, que al utilizarlas en la población sean suficiente efectivas y podamos tener inmunidad prolongada para que se agoten las epidemias en el mundo”.

El subsecretario habló sobre este tema tras reconocer que aún no se sabe si la inmunidad al virus será de periodo corto o prolongado.

“Aún no se sabe, en el mundo entero, con base en evidencia científica, cuánto va a durar la inmunidad contra el virus SARS-CoV-2 , causante de COVID. Esta inmunidad podría ser de poca, de mediana, de larga duración o de por vida, pero hoy, 20 de agosto, no hay una conclusión respecto a la duración de inmunidad”.

López-Gatell destacó que la inmunidad prolongada sería fundamental para controlar la epidemia, pero es algo que se desconoce en estos momentos.

“En la medida en que la inmunidad pudiera ser permanente o prolongada, tendríamos una mejor posibilidad de que la epidemia en el mundo entero disminuyera hasta acabarse, pero, insisto, desafortunadamente todavía no lo sabemos. Si la inmunidad no es de tan largo plazo, puede ser que una persona que ya se infectó se vuelva a infectar, haya o no tenido síntomas”, concluyó.