Reaparece Zudikey Rodríguez, candidata a la alcaldía de Valle de Bravo, tras recibir amenazas

La candidata a la coalición “Va por el Estado de México”, conformada por el PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez, reapareció en un acto público, cerca de las elecciones 2021, que fue difundido en sus redes sociales tras amenazas.

“No nos vamos a dejar…quiero olvidar lo que pasó en días anteriores, no fue nada grato ni para mí, ni para mi familia ni para ustedes… nada nos va a detener, ninguna intimidación, absolutamente nada… No tenemos miedo. Hoy somos más valientes y más fuertes, gracias a ustedes”, dijo Zudikey Rodríguez, candidata a la coalición “Va por el Estado de México” a la alcaldía de Valle de Bravo.

Rodeada por seguidores, Zudikey Rodríguez dijo que se mantiene en la candidatura.

“Yo no me voy, yo aquí sigo de pie. A pesar de todo lo que haya pasado, yo no me voy a rendir. Yo seguiré al pie del cañón con ustedes… Aquí estamos las personas buenas, de carácter y compromiso. Nosotros siempre jugamos limpio, y hoy no se vale que quieran sacarnos de la competencia”, explicó Zudikey Rodríguez, candidata a la coalición “Va por el Estado de México” a la alcaldía de Valle de Bravo.