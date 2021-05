Reaparece en Palacio Nacional el joven que irrumpió en mañanera de AMLO en marzo

Este viernes llegó a Palacio Nacional, José Luís González Quiñones, el joven duranguense que irrumpió el primero de marzo pasado en plena conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Te recomendamos: ‘El Pecas’, el hombre que se acercó a AMLO en la mañanera, ha cometido varios delitos

De nueva cuenta llegó en busca de hablar con el presidente.

“Vengo a hablar con el presidente porque me mandó con una licenciada para ver lo de mi caso, y mi caso pues no está avanzando, yo nomas quiero hablar con él directamente, que se comprometa conmigo y que no me mande con gente, realmente me manda con pura gente y no hacen nada, tengo un escrito que me llegó a mi casa de que ya se van a cumplir mis demandas, pero ya hace cuánto que entre para allá, hace como medio año y no me han dado solución”, indicó José Luís González Quiñones.

Aquel primero de marzo, José Luís Quiñones logró acercarse al mandatario al grado que este lo tomó de los brazos para mantener al menos una mínima distancia, al tiempo que lo escuchaba.

Ante la sorpresa de que una persona hubiera ingresado así, sin ser detectado al salón donde estaba el presidente, se abrió una investigación interna para determinar cómo pudo ingresar, aun cuando hay retenes y vigilancia de cuerpos de seguridad diversos, como la Policía militar.

Hasta hoy no se ha dado a conocer el resultado de la indagatoria, pero el propio joven originario de Durango da su versión.

Aseguró que desde medianoche de ese primero de marzo logró entrar a Palacio, y que asumió una actitud como si fuera personal de limpieza y así llegó al Salón Tesorería, donde se escondió debajo de una tarima.

Ese día tuvo éxito, después de haberlo intentado varias veces en las que, dijo, sí había sido retenido.

“Como un limpiador, como que andaba limpiando, agarré una escoba y un trapeador y me hice pasar como limpiador y me fui limpiando hasta llegar hasta allá, yo me fui por enfrente, yo no ando buscándole vueltas, o sea, yo fui por donde iba directo, ahí ya estaba atrás escondido debajo de una tarima, entré por enfrente, con mi escoba. O sea, yo entré con la escoba desde que iba caminando desde la entrada el patio”, explicó José Luís González Quiñones.

Este viernes se encuentra apostado afuera de Palacio Nacional, e insiste que esperará hasta poder ver nuevamente al presidente.

Relató que es originario de Gómez Palacio, Durango, que es adicto al crystal, y que le sembraron droga, razón por la cual estuvo preso más de dos años, y que no puede regresar a su casa porque teme a los que le sembraron la droga, y teme también por su familia que se encuentra allá.

Aseguró que aquel día le pidió al presidente trabajo y que ayude a su familia.

Con ese motivo, apuntó, buscaría incluso, volver a entrar a la conferencia de prensa.

“Le dije eso, que me habían sembrado droga y que quería que solucionara las cosas de mi casa y mi familia, una ayuda nada más, no le venía a pedir regalado nada más que me diera trabajo, porque con eso de que fui sembrado perdí todo, imagínese, si me estoy metiendo con el narco, qué cree que me van a hacer si me voy para allá, así como si nada. Claro, y yo no vengo ni a amenazar ni al presidente, ni a nadie, yo vengo nada más a que me solucione mis cosas”, refirió José Luís González Quiñones.

Dijo que es obrero de la construcción, y que tiene 23 años.

Con información de Carmen Jaimes

Rar