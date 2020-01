Realizarán operativo en comercios contra entrega de bolsas

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que a partir de la tercera semana de enero comenzarán los operativos de verificación para evitar la entrega de bolsas de plástico de un solo uso en establecimientos.

Las sanciones van desde multas económicas hasta clausuras.

La dependencia local insiste y aclara que está prohibido entregar cualquier tipo de bolsa de plástico, incluidas las biodegradables.

Sí somos atentos a la ley, todo el material plástico biodegradable no está permitido, está prohibido, no se pueden entregar bolsas biodegradables, cualquier bolsa, cualquier punto de venta que se quiera dar con el pretexto de que es biodegradable, eso no funciona, está prohibido”, señaló Lilian Guigue, directora de Evaluación de Impacto de la Secretaría de Medio Ambiente.