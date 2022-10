Realizan Torneo de Fisicoculturismo Sr. México Inter-Reclusorios en CDMX

José Luis Espinosa fue, por cuarto año consecutivo, el ganador absoluto del Torneo de Fisicoculturismo Sr. México Inter-Reclusorios, organizado por la Dirección General de Reclusorios de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Muere ‘La Jefa’, del gimnasio Las Barras Praderas, a causa del coronavirus

Participaron 37 internos de 10 centros de readaptación social, que han encontrado en esta actividad, una forma de alejarse de los vicios por medio de la disciplina y el ejercicio.

“Pues en todos los aspectos la verdad, maduración, superación personal en todos los aspectos me ha ayudado. Es como mi fuga del lugar en el que estoy, me distraigo, mi felicidad y aquí se ven los resultados (…) cada hora que voy al gym me siento libre”, explicó José Luis Espinosa, Sr. México Inter-Reclusorios.

“El deporte es uno de los pilares y conforme a nuestra constitución, es uno de los indicadores de reinserción social, entonces promover este tipo de eventos, genera un cambio en el panorama y en la vida de las personas privadas de su libertad y los acerca a lo que es verdaderamente estar libres”, dijo Abel Martínez Balbuena, responsable de la Dirección del Reclusorio Varonil Sur.