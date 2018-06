Realizan Segunda Expo Funeraria en Iztapalapa

“Me siento tranquila, me siento a gusto este es un paso que voy a dar a lo cual yo me estoy preparando y estar ahorita en este ataúd me siento bien”, dijo Lidia Hidalgo, una mujer que ofrece servicios funerarios.

Se trata de la Segunda Expo Funeraria realizada en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México en la cual pudimos encontrar servicios excéntricos.

David Vélez Ponce, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México, comentó: “Ahora hay gente que quiere vivir después de muerto, entonces, se está estilando la cantina bar donde se le pone al finado la pantalla, la bebida y el juego que a él le gustaba y se lo lleva, o sea, que al final cierran la caja y se va con su pantalla y su bebida”.

Se ofrecieron también urnas para que descansen los amantes del fútbol “abrazados por los colores” de sus equipos favoritos.

Sergio Gómez Sánchez, prestador de servicios funerarios, indicó: “Ahorita como se está promocionando el mundial tenemos una urna de la selección que, si le gana México a Alemania, pues vamos a echar aquí las cenizas de Alemania. Esta también es de las más solicitadas porque es la del América, Cruz Azul, ahorita que está el mundial la de la Selección y las de las Chivas”.

Lo más novedoso de esta exposición fueron las urnas ecológicas que son amigables con el medio ambiente en específico la elaborada con sal para ponerla en mar.

Ana Sahagún, importadora y exportadora de Hidalgo, comentó: “se depositan las cenizas de la persona finada y la familia entra al mar cargando la urna y en alrededor de 15 o 20 minutos se deshizo en el mar, ya no hay basura para los mares ni plásticos ni la caja que se queda aventada, simplemente se deshace”.

Los servicios funerarios van desde los más económicos en 8 mil pesos hasta los de lujo de 100 mil pesos con carroza de lujo.

Afirman los dueños de las funerarias que la mayoría de los contratantes piden probarse la caja antes de comprarla.

David Vélez Ponce, presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la CDMX, dijo: “se meten, se toman una foto y ya verán cómo se van a ver de muertos y así eligen el ataúd que mejor les acomode o les guste”.

Lidia Hidalgo, prestadora de servicios funerarios, señaló: “Lo invito a que entre a este ataúd usted para que viva esta experiencia y verá que no es mala al contrario es positiva”.

Esta es una de las experiencias que se pueden vivir aquí en la Expo Funeraria de la Ciudad de México

