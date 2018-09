Realizan desarme voluntario en la delegación Xochimilco

A partir de este lunes y hasta el próximo 21 de septiembre se instalará en la delegación Xochimilco un módulo para que los ciudadanos puedan intercambiar armas de fuego y cartuchos por dinero en efectivo.

Este módulo del programa “Por Tu Familia, Desarme Voluntario”, estará abierto en la Parroquia de San Bernardino, ubicada en Avenida 16 de Septiembre, colonia Barrio de Santa Crucita con un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a dos de la tarde.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el módulo que se instaló del 27 de agosto al 7 de septiembre en la delegación Azcapotzalco se logró intercambiar 56 armas cortas, 3 armas largas, 1 granada y 24,491 cartuchos útiles.

EU, principal comprador de armas hechas en México: ONU

El 27 de agosto, se dio a conocer que Estados Unidos fue el principal comprador de armas, municiones y productos relacionados exportados por México en 2017 por un valor de 44.4 millones de dólares.

Esto se dio a conocer con base de datos de comercio internacional de la ONU (UN COMTRADE).

La información apuntó que México exportó en total 47 millones de dólares en armas, municiones y productos relacionados y que su principal comprador fue Estados Unidos (94.5 por ciento).

Los datos fueron dados a conocer en el marco de la conferencia de los Estados parte del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), celebrado esta semana en Tokio, Japón.

El segundo comprador de armas mexicanas fue Honduras (1.1 millones de dólares), seguido por Guatemala (670 mil 300 dólares) y Paraguay (464 mil 600 dólares).

También adquieren armas, municiones y productos relacionados de México, en este orden: Uruguay, Belice, El Salvador, Canadá, Nicaragua y Colombia, de acuerdo con la ONU.

Las exportaciones de armas y municiones de México han recorrido una trayectoria ascendente en las últimas tres décadas, desde prácticamente cero en 1990.

Las exportaciones repuntaron de manera significativa desde 2012, cuando alcanzaron 41.7 millones de dólares luego de registrar 24.2 millones de dólares en valor el año anterior.

En 2016, de acuerdo con la ONU, las exportaciones de armas y municiones mexicanas alcanzaron su máximo histórico para colocarse en 57.9 millones de dólares.

El pasado 1 de agosto, un juez federal de Estados Unidos bloqueó la autorización que permitía que a partir de ese mismo día se publicara en internet un instructivo para imprimir armas de fuego en impresoras 3D.

De no haberse bloqueado cualquiera hubiese podido fabricar armas.

¿No nos dice el sentido común que, si verificamos antecedentes para que las armas de fuego no vayan a caer en manos de gente peligrosa, que no sería nada recomendable publicar en internet los planos para que quien sea pueda fabricar armas en casa? Armas que, por cierto, no se podrán detectar con rayos X. Eso hará de ésta una nación más peligrosa y lo sabemos”, precisó Richard Durbin, senador por Illinois.

La orden de restricción temporal del juez federal Robert Lasnik se dio unas horas antes de que el grupo desarrollador Defense Distributed publicara en su página de internet manuales de instrucciones para reproducir pistolas y rifles en impresoras 3D.

El juez aseguró que la publicación de estos planos supondría una probabilidad de daño irreparable para los estadounidenses que viven una ola de tiroteos.

La decisión se produjo en respuesta a una demanda que presentaron ante un tribunal, el fiscal general de Washington Bob Ferguson, así como ocho estados y tras la presión de grupos a favor del control de armas.

Con información de Bogdan Castillo y EFE.

FSR