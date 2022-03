Realizan operativo para hallar a responsables de supuesta ejecución de 17 personas en MIchoacán

El gobernador de Michoacán informó que, tras los acontecimientos de ayer por la tarde en San José de Gracia, donde supuestamente fueron asesinadas 17 personas que estaban en un velorio, ya se tiene un operativo conjunto con las fuerzas federales y el gobierno de Jalisco para ubicar a los responsables.

Te recomendamos: Hallan restos de masa encefálica en sitio de presunta ejecución de 17 personas en San José de Gracia, Michoacán

“Nos comunicamos en la mañana a primera hora con el gobernador de Jalisco, ya se tiene un operativo conjunto entre Jalisco y Michoacán, están las fuerzas federales, la Fiscalía del estado de Michoacán y también la Fiscalía de Jalisco está compartiendo información, es un tema complejo, es un tema que también hay que decirlo ha tenido gran exposición mediática sobre todo por las redes sociales, algunos videos sobre lo acontecido, lo que es real es que no tenemos, la Fiscalía de Michoacán, el reporte que nos da es que al momento de que ellos llegan ayer en la tarde-noche al lugar del acontecimiento, pues no hay cuerpos, no hay evidencias más allá de algunos casquillos y algunos otros indicios de lo ocurrido, pero tenemos por supuesto los videos que se están corroborando por parte también de la Fiscalía”, dijo Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.