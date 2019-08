Realizan un operativo contra la extorsión en Indios Verdes

Tras la quema de vehículos de transporte público por negarse a pagar cuotas de extorsión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un operativo en el paradero de Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro para impedir que delincuentes suban a las unidades.

El operativo se realizó con 100 elementos de la Policía de Transporte que revisaron a usuarios antes de subir a las unidades y también las mochilas, las autoridades buscan evitar que los extorsionadores operen en la capital como ya ocurre en el Estado de México.

En el último año al menos 19 unidades de la línea de transporte del Estado de México, San Juan Zitlaltepec, conocida como Las Brujas, han sido dañadas y al menos dos choferes asesinados cuando decidieron no pagar las extorsiones y denunciar lo que ocurría.

Incluso las cuotas que exige el grupo delictivo se han ido incrementado.

Se ha ido incrementando el monto y definitivamente las rutas ya no pueden estar, ya es una situación para ellos insostenible. Va desde 10 pesos por unidad hasta 500 pesos, queman unidades inclusive han secuestrado operadores de manera que para nosotros es importantísimo blindar ese tipo de situaciones aquí en la Ciudad de México no podemos permitir que eso suceda”, aseguró Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana.

El jefe de la Policía habló con algunos usuarios de esa ruta que ha sido atacada por los extorsionadores.

Los choferes de esa ruta dijeron que compañeros suyos han preferido dejar el trabajo.

Sí, si sirven de mucho viaja uno más seguro”, explicó Alberto Rodríguez, usuario del transporte público.

A mí ya me ha tocado que me asaltaran 4 veces. En este año, con violencia, con la niña y eso es lo más triste porque no puedes hacer nada”, dijo otro usuario.