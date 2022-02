Realizan operativo de búsqueda de 21 personas desaparecidas en Pantelhó, Chiapas

En Chiapas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas encabezó un operativo en el municipio de Pantelhó, para dar con el paradero de 21 personas declaradas desaparecidas desde el pasado 26 de julio del 2021, cuando el grupo armado “El Machete” irrumpió en la cabecera municipal para tomar el control del palacio municipal, además de saquear y quemar decenas de viviendas.

Te recomendamos: Pese a amenazas, Raquel Trujillo tomó protesta como presidente municipal de Pantelhó

El operativo de búsqueda se realizó del 8 al 12 de febrero y participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, visitadores de Derechos Humanos y autoridades estatales.

“Sí, bueno yo fui justamente con los de comisionados de búsqueda, fuimos a ver qué es lo que, quedó que, si tal como se planeó… Visitaron por la laguna, por la laguna y otro del, este El Arenal, y otro la de por este Guadalupe Victoria en la comunidad… No, no, no, ahí en ese lugar no se encontró nada”, detalló Pedro Cortés, presidente del Concejo Municipal de Pantelhó.