Marchan a favor y en contra de los migrantes en Tijuana

Este domingo hubo tres movilizaciones relacionadas con migrantes en Tijuana, Baja California.

Dos a favor y una, la más numerosa, en contra de la presencia de los centroamericanos.

“Esto es una invasión, esto no es migración”, dijo Esther Monroy, habitante de Tijuana.

Los que están en contra se reunieron en la glorieta de Cuauhtémoc, en Tijuana, ahí expresaron su descontento.

Es un mal para todos, una amenaza para todo Tijuana y para todos los tijuanenses y Baja California”, indicó Dagoberto Alonso, habitante de Tijuana.

“Representa un riesgo por la razón de que cuando ingresaron al país no pasaron por una verificación, no hubo un filtro de seguridad, no hubo nada, no saben que personas entraron”, expresó Ricardo Cisneros, habitante de Tijuana.

A unos metros, quienes están a favor de los migrantes se reunieron en la glorieta conocida como de las “Tijeras”, pero llegaron pocas personas.

Muchos de nuestros compañeros ciudadanos han estado expresándose de una manera muy violenta en contra de este grupo vulnerable como son los migrantes, que han recorrido miles de kilómetros para llegar a este punto, los recibimos a patadas, golpes y burlas. Yo creo que no se merecen eso”, dijo Edgar Barraza, habitante de Tijuana.

“A mí me preocupa lo que es la niñez porque ellos no tienen la culpa de ninguna decisión, tenemos que ayudar a estos niños porque no sabemos todo lo que han pasado”, dijo una habitante de Tijuana.

A los simpatizantes de los migrantes se sumó un grupo de 15 personas de la comunidad LGTB.

Me siento avergonzada, siendo de aquí de Baja California, me siento avergonzada por estos actos de odio, de discriminación, viene mucha gente que está sufriendo en su país por la pobreza” mencionó Yolanda Rocha, directora del Centro Jardín de las Mariposas de Tijuana, en Baja California.

A ese lugar llegó un hombre para reclamar por la presencia de los centroamericanos.

“Es Nayarit, es Oaxaca, ¡es México primero!”, manifestó Miguel Rodríguez, habitante de Tijuana.

Los antinmigrantes se movilizaron hacia el albergue ubicado en el deportivo Benito Juárez, tendrían que pasar por la glorieta de “Las Tijeras”, quienes estaban ahí prefirieron dispersarse.

“Mi indignación fue que ellos no aceptaron la comida que nosotros les estábamos dando, nosotros de buen corazón estábamos aportando para ellos, ellos llegaron violentamente, ellos llegaron provocando a las autoridades de Estados Unidos, el cual, nosotros los tijuanenses no estamos de acuerdo que ellos se comporten así”, comentó Daniel Ramírez Barragán, estudiante organizador de la marcha.

Manifestantes expulsan a una mujer de la protesta contra la presencia de migrantes centroamericanos en Tijuana. (EFE)

En el albergue, permanecían los hondureños, algunos asustados.

“Me hace sentir débil porque yo tengo a mi hija y hay gente que no viene tocándose el corazón para hacer la maldad y aquí hay muchos niños pequeños, tiernos, recién nacidos”, dijo Keyla Serrano, migrante hondureña.

Otros, ya están acostumbrados.

“Ya lo hemos vivido, estamos acostumbrados a eso en Honduras y con los militares de Honduras. A tiros nos agarraron los militares, no buscamos pleito, no buscamos problemas con nadie, venimos simplemente a trabajar, cruzar para el otro lado si se puede”, dijo un migrante.

Y mientras unos protestaban por su presencia, otros les acercaban ayuda a través de la reja.

Paola Zúñiga es considerada la líder de un grupo radical. En su página de Facebook “Paloma for Trump” transmitió la jornada de este domingo.

Los manifestantes se encontraron con una valla de granaderos, y también ahí se dio un segundo enfrentamiento entre dos mujeres.

En ambas movilizaciones hubo saldo blanco.

En tanto, en la tercera movilización, en el parque Binacional de la Ciudad de Tijuana, cerca de 40 personas realizaron una caminata a un lado del muro fronterizo.

Esta caminata fue iniciada por ver la necesidad que existe de presentar el otro lado de Tijuana, el otro lado de playas, porque últimamente como ustedes saben en las redes sociales solamente se está presentando y difundiendo la voz de unos pocos residentes que no le están dando bienvenida a estos hermanos centroamericanos que están escapando de la violencia y la pobreza”, dijo Mark Cárdenas, residente mexicana.

La caminata se realizó en silencio y los manifestantes sólo portaron pancartas a favor de los migrantes hondureños.

Al término, hubo una oración frente al muro fronterizo a favor de los migrantes que han llegado a México en busca de cruzar la frontera norte.

Con información de Sarahí Méndez, Francisco Santa Anna y Bogdán Castillo

JLR